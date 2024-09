Der Kiosk am Kolpingplatz in Karlsruhe macht crazy Werbung auf Insta. Per Lachtaxi kann man sich Lachgas liefern lassen.

Pro Flasche will der Kioskbetreiber 30 Euro. Die Liefergebühren liegen bei 10 Euro. Das postete der Kiosk und Spätibesitzer Anas auf Instagram. Warum er diesen 24-Stunden-Service für Lachgas anbietet? Der Online-News-Seite "KA-News" erklärt er, dass er dafür sorgen möchte, dass sich weniger Gruppen zum Konsumieren am Kolpingplatz in Karlsruhe treffen.

Lachgasparty in Karlsruhe: Problem am Kolpingplatz

Der Kioskbesitzer habe beobachtet, dass am Kolpingplatz Lachgas konsumiert wird. Er verkaufe nur ab 18 Jahren und würde damit aufhören, wenn er merkt, "dass es einen negativen Effekt hat". Auch an anderen Orten in Karlsruhe wird konsumiert: Erst im April wurden zahlreiche leere Kartuschen in Stupferich gefunden.

Frau stirbt durch Gaskartusche: Ist 13-Jähriger verantwortlich?

Die Polizei kann btw nix dagegen tun, weil Lachgas frei erhältlich ist. Hafti kritisiert den Hype um Lachgas: