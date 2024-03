7:0! Der KSC nimmt Magdeburg auseinander

Mit dem 7:0-Sieg stellt der Karlsruher SC den Vereinsrekord ein. Gibt es noch Chancen auf den Aufstieg?

Schon zur Halbzeit lag der KSC gegen desolate Magdeburger, die sich krasse Fehler in der Abwehr leisteten, mit 4:0 in Führung. Der 7:0-Entstand ist der höchste Sieg seit der Saison 2005/2006, als Karlsruhe Eintracht Braunschweig mit 7:0 besiegt hatte. Damals in der Startelf: Der heutige KSC-Trainer Christian Eichner.

Kann der KSC noch ins Aufstiegsrennen eingreifen?

Durch den Sieg gegen Magdeburg ist Karlsruhe jetzt auf Platz 7. Damit ist der KSC sechs Punkte hinter dem Hamburger SV, der aktuell den dritten Platz belegt.