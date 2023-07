Tote Fische in Karlsruhe wegen Festival? Polizei ermittelt

In der Günther-Klotz-Anlage im Modellboot-See in Karlsruhe sind tote Fische umhergetrieben. Den Grund erfährst du hier.

Seit einigen Tagen bereitet sich die Stadt Karlsruhe auf "DAS FEST" vor - eine Open-Air-Veranstaltung, die jährlich in der Günther-Klotz-Anlage stattfindet. Dafür wird in einem Teich das Wasser abgelassen, damit dort die DJ-Bühne aufgebaut werden kann.

Das Problem: In dem Gebiet gibt es viele Fische, die jetzt teilweise tot oder zappelnd angespült wurden. Das berichten unter anderem die "Badischen Neuesten Nachrichten", die dazu ein Video auf Instagram veröffentlicht haben:

Polizei ermittelt: Verstoß gegen das Tierschutz-Gesetz?

Obwohl Berufsfischer mehrmals täglich halfen, die Fische aus der Stelle rauszuholen, sind bereits dutzende Tiere gestorben. Die Passanten waren offensichtlich not amused: Am Freitag wurde bei der Polizei eine Anzeige gestellt. Die Beamten ermitteln jetzt, ob ein Verstoß gegen das Tierschutz-Gesetz vorliegt. Die Stadt Karlsruhe will dabei helfen, die Sache aufzuklären.

"DAS FEST" in Karlsruhe

Von Mittwoch bis Sonntag werden rund 250.000 Menschen zum "DAS FEST" erwartet. In der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe werden Künstler wie Rea Garvey, Casper oder Alligatoah am Start sein.

