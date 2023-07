2:4 gegen den LFC: SO lief das Eröffnungsspiel im neuen KSC-Stadion ⚽

Der Karlsruher SC hat am Mittwochabend das neue Wildparkstadion eröffnet - gegen die Stars vom FC Liverpool.

Das Eröffnungsspiel war innerhalb kürzester Zeit komplett ausverkauft. Rund 34.000 Zuschauer verfolgten das Spiel im neuen Stadion - und bekamen die großen LFC-Stars zu sehen. Unter anderem Mo Salah, Luis Díaz, Darwin und Dominik Szoboszlai stellte Liverpool-Coach Jürgen Klopp in der Startelf auf.

KSC gegen Liverpool: Entscheidung fällt in Nachspielzeit

Bis zur 69. Minute lag der KSC sogar mit 2:1 in Führung. Dann kam Liverpool aber etwas besser ins Spiel und gewann am Ende mit 4:2 - dank Diogo Jota. Der Stürmer machte noch zwei Kisten in der Nachspielzeit.

BTW: Zum Eröffnungsspiel des neuen Stadions hisste die Stadt sogar die KSC-Flagge auf dem Karlsruher Schloss.

Nach 13 Jahren: Lars Stindl zurück beim KSC

Neben den Stars aus Liverpool freuten sich die Fans auch auf einen besonderen Neuzugang: Lars Stindl, der zuletzt bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga gekickt hat, ist nach Karlsruhe zurückgekehrt. Bei seiner offiziellen Vorstellung wurde er heftig gefeiert. Zuletzt spielte Stindl 2010 beim KSC.

Im Eröffnungsspiel gegen Liverpool machte er eine krasse Bude zum zwischenzeitlichen 1:1. Das Tor kannst du dir hier anschauen:

Diese Woche beginnt die FIFA Frauen WM. Hier gibts weitere Infos dazu: