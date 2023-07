Mit dem Schiff nach Rotterdam: Das hat dieser Kater erlebt 🐈‍🚢 

Kater Albert hatte sich auf das Schiff verirrt und reiste bis nach Rotterdam. Nach elf Wochen kehrte er zur├╝ck nach RLP.

Katzen machen, was sie wollen. Aber ob Kater Albert aus Ellenz-Poltersdorf in RLP wirklich eine monatelange Schiffsreise ├╝ber Mosel, Rhein und bis nach Rotterdam machen wollte?

Schon am Ostersonntag ging der Kater on Tour. Seine Familie suchte ihn tagelang im Ort und ├╝ber Social Media, aber fand ihn nicht mehr.

Kater aus RLP verirrt sich auf Schiff - und f├Ąhrt bis Rotterdam!

Crazy: Kater Albert war zu dem Zeitpunkt schon auf einem Frachtschiff in Frankreich! Ein Matrose hatte ihn gefunden und auf den Namen "Luna" getauft. Weil Luna aka Albert seekrank wurde, ging der Matrose in Rotterdam mit ihm zum Tierarzt. Der fand zum Gl├╝ck heraus, dass Albert gechipt war! ├ťber den Tierschutzbund konnte so die Familie kontaktiert werden.

Wieder vereint: Kater aus RLP kommt per Schiff nach Hause

Seine Family begr├╝├čte Kater Albert nach ├╝ber elf Wochen wieder zu Hause in Ellenz-Poltersdorf - ├╝bergl├╝cklich und unter Freudentr├Ąnen. ├ťbrigens hat Albert jetzt auch eine Spielgef├Ąhrtin: Seine Family hat K├Ątzchen Coco adoptiert.

