Katzen-Corona verbreitet sich in Europa?!

In UK ist eine neue Corona-Variante aufgetaucht - und die greift die Gesundheit von Katzen an!

Der neue Coronavirus-Stamm hatte im August in Zypern mindestens 8.000 Katzen getötet - anderen Schätzungen zufolge sogar bis zu 300.000. Bei einer von Zypern nach England gebrachten Katze wurde jetzt auch das Virus entdeckt.

Was ist Katzen-Covid?

Bei dem Virus handelt es sich um eine mutierte Corona-Variante, bestehend aus Katzen- und Hunde-Covid. Bisher gibts keine Hinweise darauf, dass das Virus auch Hunde oder Menschen angreifen kann - und auch noch keinen Ausbruch bei britischen Katzen. Allerdings warnt eine britische Studie jetzt davor, dass die Gefahr einer Ausbreitung von Katzen-Covid möglich wäre:

Dieses neue Virus scheint sich leicht zu verbreiten und ist nicht mehr auf Veränderungen oder Mutationen im Wirt angewiesen.

Ob für Katzen in UK so was wie ein Lockdown kommt und Besitzer ihre Haustiere im Haus oder in der Wohnung behalten müssen, ist noch unklar.

Eine besonders drastische Idee in Bezug auf Katzen und Corona hatte das britische Parlament 2020: