"Brainhome" hat in Tübingen einen KI-Preis gewonnen. Der Entwurf könnte behinderten oder gelähmten Menschen helfen.

"Brainhome" wurde vom 19-jährigen Jonathan Reinhard und seinem Team entwickelt. Damit hat die Gruppe aus Niedersachsen den 5. Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz gewonnen, der in Tübingen verliehen wurde.

"Brainhome": Die KI könnte Behinderten und Gelähmten helfen

Die Schülergruppe hat eine KI entwickelt, die Gedanken in Signale übersetzt. Das soll mit einer Kappe funktionieren. Schwerstbehinderte oder gelähmte Menschen könnten so in Zukunft ohne Hände oder Sprachbefehle Türen öffnen oder Heizungen regulieren.

