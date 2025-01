Mehrere junge Männer sind wohl in einer Partylocation in Streit geraten. Danach ist es draußen eskaliert.

Zu dem Vorfall ist es in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in der Silvesternacht gekommen. Was ist passiert?

Laut Polizei sind gegen 5 Uhr am Morgen mehrere junge Männer in der Location in Streit geraten. Was der Auslöser dafür war, ist nicht bekannt.

Der Beef eskalierte später auf einem Parkplatz in der Nähe der Location. Dabei wurde ein 22-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt.

Mehrere Tatverdächtige sind anschließen zu Fuß geflüchtet.

Messerattacke in Kirchheim unter Teck: Hast du was gesehen?

Bislang konnte die Polizei die tatverdächtigen Männer nicht finden. Solltest du etwas beobachtet haben, kannst du dich unter der 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim melden.

