Kylie Jenner auf der Fashion Week: Sieht sie alt aus?!

Kylie ist unter anderem mit ihrer kleinen Tochter Stormi auf der Paris Fashion Week unterwegs. Für ihren Look dort wird sie gerade online gehatet: Viele User auf TikTok sagen, sie sähe alt aus für ihre 26 Jahre. "Sie sieht aus wie 40!", "Sie altert wie Milch" und "Die ganzen Filler lassen sie alt aussehen" sind nur einige von den Kommentaren unter Videos wie diesem:

Was ist Filler und warum soll sie damit alt aussehen?

Mit "Filler" sind in den Kommentaren Unterspritzungen der Haut mit Hyaluronsäure gemeint. Kylie Jenner gibt offen zu, dass sie ihre Lippen damit hat aufspritzen lassen. Zu anderen Teilen ihres Gesichts gibts von Kylie allerdings keine Aussage. Die Kommentare sind also rein spekultativ. Während einige Beauty Docs sagen, dass Filler jemanden alt aussehen lassen kann, gibt es keine offiziellen Studien dazu.

Kylie Jenner: What happened to "Body Positivity"?

Ob Filler oder nicht - Kylie Jenner ist mit ihren 26 Jahren schon zweifache Mama und hat in der letzten Zeit abgenommen. Auch diese Faktoren könnten dazu beitragen, dass sie für viele "älter" aussieht. Egal, ob Beautybehandlungen oder nicht - Menschen altern unterschiedlich. Der Online-Hate ist ein bisschen weird dafür, dass die vergangenen Jahre so viel Zeit und Energie von Frauen in Body Positivity geflossen ist.

