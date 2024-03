Eines der Boote hatte einen Schiffsbruch erlitten. Ein 15 Monate altes Kleinkind wird seitdem vermisst.

Alle anderen auf dem Boot konnten sich retten. Insgesamt kamen in der Nacht von Freitag auf Samstag 13 Boote an. Die Menschen kommen aus verschiedenen Ländern und sollen bei der Fahrt über das Mittelmeer in Tunesien gestartet sein. Sie mussten dafür nach eigenen Angaben 1.000 Euro pro Person zahlen.

Die Flucht über das Mittelmeer ist extrem gefährlich - immer wieder sterben Menschen dabei. Was mit dem Kleinkind passiert ist, wissen wir bislang nicht.

