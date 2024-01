Laura Abla und Fußballstar sind ein Paar! 😍

Es ist offiziell. Die TikTokerin ist mit RB-Leipzig-Star Dani Olmo zusammen. Das hat sie auf Insta verraten.

An Neujahr hat die Influencerin, die eigentlich Laura Schmidt hei├čt, ein Foto von sich und dem spanischen Fu├čballer gepostet. Die Beziehung hat Laura offenbar auch ├Âffentlich gemacht, damit es kein anderer vor dem Paar macht: "Bevor jemand anderes ihn zeigt", steht in der Caption des Posts:

Laura und Dani scheinen mega happy zu sein. Der Fu├čballer kommentierte den Post mit einem Herz. Die Influencerin hatte vor ein paar Tagen ein TikTok f├╝r ihre Follower gepostet, in dem sie geschrieben hat, dass sie dieses Silvester den "tollsten Mann der Welt" k├╝sst. Laut der "Bild" sollen die beiden schon seit Juni ein Couple sein.

Laura war in toxischer Ehe

Die Berlinerin war schon verheiratet. Den Tag ihrer Scheidung, den 22. Dezember 2022, feierte sie am ersten Jahrestag in einem TikTok als "besten Tag ihres Lebens". Die Beziehung zu ihrem Ex-Mann war offenbar ziemlich toxisch. Laura berichtete auf TikTok davon, dass ihr Ex sie sogar eingesperrt hat:

F├╝r ihren Ex-Mann war Laura extra in die T├╝rkei ausgewandert. Ihn hatte sie bereits nach vier Monaten Beziehung geheiratet, wie sie im "Real Girl Energy"-Podcast verraten hat:

Die Influencerin hat auch ihren eigenen Podcast namens "Ziemlich beste Fremde". Mit diesem ist sie am 2. Februar in Mannheim beim SWR Podcastfestival am Start.

Sie ist wieder da: