Horrorspaziergang: Mann findet Leichenteile von Gerolsteiner Arzt

Seit Januar wurde der Arzt aus Gerolstein vermisst. Jetzt wurde seine Leiche gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Stell dir vor, du gehst im Wald spazieren und findest plötzlich Leichenteile! Das ist einem Mann am Dienstag in Rockeskyll in der Vulkaneifel passiert. Er informierte die Polizei, die daraufhin den gesamten Wald durchsuchte und den Rest der Leiche fand. Dabei handelte es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 53-jährigen Arzt aus Gerolstein, der seit einem halben Jahr als vermisst galt. Er wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens.

Hat jemand aus dem engen Umfeld den Arzt getötet?

Die Leiche wurde sechs Kilometer entfernt vom Wohnort des Getöteten gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter aus dem engen persönlichen Umfeld des Arztes stammt. Neben dem Täter sucht die Polizei aktuell auch nach einer Tatwaffe. Diese wurde möglicherweise an der A1 zwischen Gerolstein und Wittlich entsorgt.

Leiche von Arzt aus Gerolstein gefunden: Was ist passiert?

Am 30. Dezember 2022 wurde der Arzt zuletzt an seiner Arbeitsstelle gesehen. Sein Auto hatte man Anfang Januar komplett ausgebrannt auf einem Forstweg im Kreis Bernkastel-Wittlich gefunden - am selben Tag wurde er vermisst gemeldet. Dass er in dem Auto verbrannte, hatte die Polizei ausgeschlossen.

Familie aus Gerolstein meldete ihn nicht vermisst

Vermisst gemeldet wurde der Arzt allerdings nicht von seiner Familie, sondern von seinem Chef. Warum die Familie nichts getan habe, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Das sagte die Polizei auf SWR-Nachfrage.

Aktuell gibt es knapp 30 Hinweise zum Fall. Weitere Tipps nimmt die Kripo Trier unter 0651/9779-2480 oder anonym unter 0152/28854968 entgegen. Wer hilft, den Fall zu lösen und den oder die Täter zu schnappen, soll mit 5.000 Euro belohnt werden.

Tötungsdelikt in Rheinland-Pfalz! Wir bitten Sie, Ihre Hinweise der Polizei Trier unter 0651 97792480, 0152 28854968 (Vertrauenstelefon) oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen!

