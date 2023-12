Saftige Rechnung: Letzte Generation soll 740.000 Euro zahlen

Die Fluggesellschaft Eurowings hat von den Klima-Aktivisten Schadensersatz für blockierte Flughäfen gefordert.

Einige der Klima-Aktivisten haben die Rechnung wohl schon erhalten. Das berichtet die Bild am Sonntag. Die 740.000 Euro sollen den Schaden ausgleichen, den die Lufthansa-Gruppe erlitten hat. Die Aktivisten hatten im Sommer bzw. Herbst die Flughäfen Hamburg und Berlin blockiert.

Strengere Regeln an Flughäfen

Verkehrsminister Volker Wissing will wegen der Vorfälle an Flughäfen das Luftsicherheitsgesetz so schnell wie möglich verschärfen. Das will er zusammen mit seinem Parteikollegen und Justizminister Marco Buschmann machen.

Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, überschreiten bei weitem die Grenzen des legitimen Protests. Das sind auch keine Bagatelldelikte.

Was genau bei der Blockierung der Flughäfen passiert ist, checkst du hier: