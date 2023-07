Die "Letzten Generation" hat am Freitag in ganz Deutschland protestiert - unter anderem in BW und RLP.

In Koblenz haben die Aktivisten ihren Protest schon am Freitagmorgen gestartet. Sie haben den Friedrich-Ebert-Ring an der Kreuzung Hohenzollernstraße in Richtung Pfaffendorfer Brücke blockiert. Zwei Aktivisten konnten von der Polizei weggetragen werden. Drei Weitere klebten sich an der Straße fest. Die Blockade dauerte bis kurz nach 10 Uhr. Dann konnte die Polizei den Kleber mit Seife lösen und die Demonstrierenden von der Straße holen.

In Mannheim fand die Klebe-Aktion am Freitagnachmittag statt. Vier Aktivisten blockierten den Kaiserring auf Höhe der Quadrate N7 und M7. Laut Polizei bildete sich ein "deutlicher Stau".

Stuttgart: Keine Blockade - Polizeikontrolle

In Stuttgart sollte der Protest gegen Mittag starten. Die "Letzte Generation" hatte angekündigt, wichtige Straßen blockieren zu wollen. Das ist in der baden-württembergischen Landeshauptstadt allerdings verboten. Die Polizei hat offenbar die geplante Blockade verhindert. Bei einer Kontrolle wurden rund 30 Packungen Kleber sichergestellt.

Karlsruhe: Aktivistin wird von Auto überrollt

In Karlsruhe protestierten am Abend mehrere Aktivisten auf der Fahrbahn am Einkaufszentrum Ettlinger Tor. Als dann ein Auto vorbeifahren wollte, sei dieser über die Hand einer Aktivistin gerollt. Laut einem Zeugen soll sich die Frau dabei auch am Kopf gestoßen haben. Laut SWR-Informationen geht es der Aktivistin gut - sie hat leichte Verletzungen und wurde ärztlich versorgt. Der Autofahrer sei mit seinem Auto geflüchtet: Die Polizei ermittelt.

Warum gibts immer wieder Blockaden der "Letzten Generation"?

Mit ihren Protestaktionen will die Gruppe erreichen, dass die Bundesregierung mehr für den Klimaschutz macht. Die "Letzte Generation" wirft den Politikerinnen und Politikern vor, dass sie sich nicht an das Klimaschutzgesetz halten. "Es ist unsere demokratische Pflicht, dagegen friedlich Widerstand zu leisten", sagte Carla Rochel, die Sprecherin der "Letzten Generation".

Diese Woche gab es noch mehr Proteste. Die "Letzte Generation" hat unter anderem zwei Flughäfen blockiert:

Hier erklärt eine Sprecherin der "Letzten Generation", warum sie das gemacht haben: