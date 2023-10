Die Rapperin und der BVB-Star sind seit Juli offiziell ein Couple. Jetzt hat Loredana vom ersten Treffen erzählt.

Der Start der beiden verlief holprig: Zuerst hat ihr der 21-jährige Fußballer auf Insta geschrieben. Darauf gab es von Loredana keine Antwort, dropped sie im Interview mit "Deutschrap ideal":

Ich dachte, ich bin etwas besseres und er ist zu jung und was denkt er sich?

Loredana und Adeyemi: Wie kommt es zum ersten Treffen?

Das passiert, als Loredana in Düsseldorf im Hotel ist. Dort hat sie in der Nacht Hunger und bekommt Bock auf einen Döner. In diesem Moment schreibt ihr Adeyemi wieder auf Insta und fragt: "Was machst du?" ->

Diesmal antwortet Loredana und trifft sich mit Adeyemi in Dortmund.

Die Rapperin erzählt, dass sie gesagt hat, dass es jetzt kein "Date" ist, sondern sie nur Hunger hat. Beide fahren zu einem Döner.

Adeyemi hat die Döner geholt und beide haben gegessen. Er hat viel erzählt, sie hatte aber krass Hunger und konnte deshalb "nur an den Döner denken".

Nachdem sie satt war, hatte sie finally eine Erkenntnis:

Ich habe einen guten Jungen neben mir sitzen, der lustig drauf ist und mit dem ich mich verstehe.

