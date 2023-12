Denise und Lorik nach Temptation-Trennung doch wieder zusammen?

Bei TikTok sind vermeintlich aktuelle Fotos aufgetaucht, die die beiden zusammen zeigen. Gibt es ein Liebes-Comeback?

Rein von den Bildern her könnten sie auch einfach befreundet sein, es gibt keine Anzeichen auf Küsse oder so. Die Fotos sollen an Heiligabend entstanden sein. Dazu geäußert hat sich noch keiner der beiden. Safe werden wir das also erst nach der Wiedersehens-Show der aktuellen Temptation-Island-Staffel wissen. Die kommt am zweiten Weihnachtstag online.

Bereut Denise die Trennung von Lorik?

In einem Interview kurz nach der Ausstrahlung hat es sich auch schon so angehört, dass Denise ihre Entscheidung, sich von Lorik trennen zu wollen, bereuen könnte. Sie habe beim Dreh unter Druck gestanden und deswegen gesagt, sie sei single - es sei aber wichtig, noch mal über alles zu reden und nichts zu schnell zu entscheiden.

Vllt sehen wir die zwei ja auch mal in dieser Show 😝