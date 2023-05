Luciano: Kommt ein Song mit DIESEM internationalen Superstar?

Der Berliner Rapper ist erfolgreich: Sogar mit A$AP Rocky chillt er. Jetzt kommt wohl ein Feature mit einem anderen.

Und zwar mit keinem Geringeren als dem RnB-Sänger Mario Barrett. Der ist bekannt vom Nummer-1-Hit "Let Me Love You" aus dem Jahr 2004. Damit räumte Mario mehrere Auszeichnungen und Platin-Schallplatten auf der ganzen Welt ab. Jetzt planen er und Luciano wohl einen gemeinsamen Song.

Auf Instagram postet Mario ein Bild der beiden und schreibt "🔥🔥🔥🔥 ON DA WAY!" Das deutet auf ein Feature hin: