Ludwigsburg: Mann überfällt Tankstelle - und bedroht 20-Jährige mit Waffe

Stell dir vor, du willst bald Feierabend machen - doch dann kommt noch ein Kunde und hält dir eine Waffe vors Gesicht!

So oder so ähnlich muss sich am Samstag eine 20-jährige Mitarbeiterin gefühlt haben. Sie war gerade mit der Abrechnung beschäftigt, als gegen 22 Uhr ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle in Ludwigsburg betrat und Cash forderte.

Tankstelle in Ludwigsburg: Mann hatte Waffe dabei!

Dabei blieb es nicht: Der Mann griff laut Polizei in seine mitgebrachte Papiertüte und zog eine Schusswaffe hervor. Als er die 20-Jährige damit bedrohte, gab sie ihm mehrere hundert Euro in cash. Der unbekannte Mann verließ dann die Tankstelle und flüchtete mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Ludwigsburg-Neckarweihingen.

Nach Raubüberfall in Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Der Mann hatte ...



... ein schwarzes Halstuch über die Nase gezogen und trug eine ebenfalls schwarze Basecap.

... schwarze Gummihandschuhe und generell dunkle Kleidung an.

... eine korpulente Statur.

Falls du etwas mitbekommen oder einen Mann mit dieser Beschreibung gesehen hast, melde dich unter 0800 1100225 oder über ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de bei der Polizei Ludwigsburg.