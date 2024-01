Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil ihnen eine Aktion in der Schulstraße in Ludwigshafen verdächtig vorkam ...

Die Zeugen hatten am Donnerstagabend beobachtet, wie ein Mann um Hilfe schrie, während er in einen dunklen Transporter gezogen wurde. Kurze Zeit später rückte die Polizei an, das Fahrzeug war allerdings schon weg.

Ludwigshafen: Vermeintliche Entführung war gar keine

Laut Polizei konnten die Beamten den Transporter in der Lutherstraße kontrollieren. Darin saßen drei Teenager im Alter von 16, 17 und 19 Jahren. Es stellte sich heraus, dass sie die Entführung für ein Video nachgestellt hatten - maybe für ein Musikvideo.

Wer muss für den Einsatz blechen? 💰

Das ist noch nicht safe. Es könnte sein, dass die Drei ihn bezahlen müssen. Das wird aber noch geprüft, so die Polizei.

Polizei kommt wegen Musikvideodreh? Das ist schon öfter passiert ⬇️