In Ludwigshafen wurde ein Mann verletzt in einer Gaststätte gefunden. Er starb später. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Mann wurde am Montag gegen 17 Uhr mit schweren Verletzungen in der Gaststätte im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof entdeckt. Bei dem 57-Jährigen soll es sich um den Besitzer handeln. Laut Polizei konnten die Rettungskräfte ihn vor Ort noch reanimieren - er starb aber kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Mann hatte den Angaben nach mehrere Schnitt- und Stichverletzungen.

Kannst du helfen? Dieser Mann wird jetzt gesucht

Die Ermittler suchen jetzt nach einer Person, die in der Nähe des Tatorts gesehen wurde. Ob der Mann etwas mit der Tat zu tun hat, ist noch unklar. Gesucht wird:

ein schwarzer Mann,

etwa 30 Jahre alt,

bekleidet mit einer dunklen Hose (eventuell eine Cargo-Hose) und eine schwarze Jacke (eventuell eine Regenjacke).

Gesucht werden außerdem Zeugen, die am Montag zwischen 16 Uhr und 17:15 Uhr in der Goethestraße, Rohrlachstraße, Karlstraße oder auf dem Parkplatz der Kirche etwas beobachtet haben, das mit der Tat zu tun haben könnte. Wer Hinweise oder andere wichtige Infos für die Ermittler hat, kann bei der Polizei anrufen (0621/963-2773) oder eine E-Mail schreiben (kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de).

So sah es am Tatort in Ludwigshafen aus:

