Die Polizei fand den toten Mann in seiner WG. Die Polizei glaubt, dass er getötet wurde.

Der 34-jährige Mann lag leblos und stark blutend in seiner WG in Ludwigshafen, als die Polizei am Dienstagabend dort ankam. Er hatte mehrere Stichverletzungen. Retter haben versucht, ihn wiederzubeleben - ohne Erfolg.

Mann getötet: Eskalierte ein WG-Streit in Ludwigshafen?

Als dringenden Tatverdächtigen hat die Polizei den 46-jährigen Mitbewohner des getöteten Mannes festgenommen. Zeugen hatten ausgesagt, dass der 34-jährige Tote vorher mit seinem WG-Mitbewohner gestritten hatte. Die Polizei ermittelt weiter.

