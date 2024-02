Schickt Frankreich bald Soldaten in die Ukraine?

Das schließt der französische Präsident Emmanuel Macron zumindest nicht mehr aus.

Macron hatte 21 europäische Staats- und Regierungschefs zu einer Ukraine-Konferenz am Montag in Paris eingeladen. Dort ging es auch um die Frage, ob westliche Soldaten in die Ukraine geschickt werden sollen. Frankreichs Präsident sagte dazu, dass es zwar keine Einigkeit unter den Ländern gebe, aber nichts ausgeschlossen werden dürfe.

Wir werden alles Notwendige dafür tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.

Scholz zögert weiter bei Marschflugkörpern

Macron hat auf der Konferenz ebenfalls angekündigt, dass es einen Zusammenschluss für Mittel- und Langstreckenraketen geben wird. Welche Länder dabei sein werden, sagte er nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz ist währenddessen weiter dagegen, der Ukraine Taurus-Marschlugkörper zu senden:

Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Auch nicht in Deutschland.

