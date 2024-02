"Madame Web" floppt an den Kinokassen

Der Film mit Dakota Johnson und Sydney Sweeney hatte den schlechtesten Kinostart eines Spider-Man-Movies ever.

"Madame Web" kam in den USA und in Deutschland am 14. Februar in die Kinos. In den USA wurde mit Einnahmen von 25 bis 35 Millionen US-Dollar zum Start des Films gerechnet. Jetzt sieht das Ganze aber noch düsterer aus: "Madame Web" hat gerade mal knapp über 15 Millionen US-Dollar eingespielt.

"Madame Web" floppt auch in Deutschland

Mit 95.000 Besuchern und knapp einer Million Euro Umsatz startete "Madame Web" auch hier gerade mal auf Platz 5 der Kinocharts.

Und auch die Bewertungen von dem Film sind eher mies: "Madame Web" hat auf "Rotten Tomatoes" aktuell gerade einmal 13 Prozent positive Kritiken.

