In großen Teilen von Mainz war gegen Mittag der Strom ausgefallen. Die Uniklinik nimmt vorsorglich keine Patienten mehr.

Betroffen waren die Stadtteile Hartenberg-Münchfeld, die Oberstadt, Bretzenheim und Mombach und die Mainzer Innenstadt. Auch das Weihnachtsshopping war für kurze Zeit eingeschränkt - in den Läden fielen die Kassensysteme aus. In der Mainzer Uniklinik gingen die Notstromaggregate an. Vorsorglich werden deshalb keine neuen Patienten mehr aufgenommen.

Stromausfall in Mainz: Ausgefallene Ampeln

Trotz ausgefallener Ampeln soll in Mainz ein größeres Verkehrschaos ausgeblieben sein. Bevor die Polizei kam, regelten einige Mainzer sogar selbst den Verkehr.

Neben den Stromausfall gibt es momentan auch Einschränkungen bei der Bahn:

