Gegen Diskriminierung: Polizei trainiert Kontrollen mit VR

Mit dem Virtual Reality-Tool können Polizisten schwierige Situationen bei Kontrollen üben. Dafür gabs jetzt einen Preis.

Ziel des Trainings ist, dass sich niemand bei Polizeikontrollen diskriminiert fühlt. Häufig wird der Polizei vorgeworfen, dass sie Personen wegen ihrer Hautfarbe oder anderer Äußerlichkeiten checkt. Wie man darauf am besten reagiert oder wie die Beamten selbst auf Diskriminierung reagieren, soll deshalb vorher virtuell geübt werden.

Neun Polizeischülerinnen und -schüler aus Rheinland-Pfalz haben dafür die Szenen in dem VR-Tool entwickelt. Die Szenen zeigen zum Beispiel die Kontrolle einer Person of Colour in einem Auto oder die Personenkontrolle einer trans* Person, in deren Ausweis noch nicht das neue Geschlecht steht.

1. Preis bei der Diversity Challenge für VR-Training

Ihr Projekt haben die jungen Polizisten bei der bundesweiten Diversity Challenge eingereicht. Dafür haben sie jetzt den ersten Preis bekommen. Im nächsten Jahr sollen die VR-Szenen Teil der Polizei-Ausbildung in Rheinland-Pfalz werden.

