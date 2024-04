Mainzer Spieler verteilen Trikots an Fans

Nach dem 1:1 beim SC Freiburg gab es eine besondere Aktion: Die Mainzer verschenkten ihre Trikots.

Der Grund? Einige Fans vom FSV Mainz 05 hatten wohl Probleme bei der Anreise. Als "kleine Aufmunterung" gingen die Spieler deswegen nach dem Spiel in die Kabine, sammelten ein paar Trikots und verteilten sie dann an die Fans, so Mainz-Keeper Robin Zentner bei DAZN.

Btw: Durch das 1:1 haben die Mainzer jetzt 27 Punkte auf dem Konto. Dank der besseren Tordifferenz springt der Club in der Bundesliga-Tabelle am VfL Bochum vorbei auf Platz 15. Die Freiburger ziehen vor auf Platz sieben - mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Augsburg.

