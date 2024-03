mit Whatsapp teilen

In Mannheim wurde am Donnerstag eine siebenköpfige Katzenfamily ausgesetzt. Jetzt bietet PETA Geld für Hinweise an.

Eine Frau war mit ihrem zweijährigen Sohn auf dem Spielplatz unterwegs, als sie einen Wäschekorb mit der Katzenfamilie gefunden hat. Jetzt verspricht die Tierschutzorganisation PETA 500 Euro Belohnung für jeden Hinweis, der zur Verurteilung der Verantwortlichen führt. Wo, was, wann? Sieben Katzen, einen großen, bräunlich getigerten Kater, eine mittelgroße schwarze Kätzin und fünf Katzenbabys.

Nicht gechippt oder tätowiert.

In einem Wäschekorb, der mit Alufolie und Klebeband umwickelt war.

Am Donnerstag, den 21.03. um ungefähr 18:30 gefunden.

Spielplatz in der Stolbergerstraße in Mannheim. Wie geht es den Katzen? Laut Polizei hat die Finderin die flauschige Familie zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht und ihnen damit vielleicht sogar das Leben gerettet. Die Katzen haben dort erst mal etwas zu essen und etwas Liebe bekommen und sind jetzt im Tierheim. Was kannst du tun, wenn du etwas gesehen hast? Melde dich direkt bei der Polizei Mannheim.

