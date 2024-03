Tod nach Polizeieinsatz: Deshalb gibt es eine Geldstrafe

In dem Fall geht es um zwei Polizisten, die am 2. Mai 2022 am Mannheimer Marktplatz einen psychisch kranken Mann im Einsatz festgehalten und fixiert hatten. Als der Mann auf dem Boden lag, soll ihm der 27-jährige Polizist viermal gegen den Kopf geschlagen haben. Er ist später gestorben.

Background: Der Arzt des Mannes hatte die Polizei gerufen, weil er Angst hatte, dass sich der Patient selbst gefährdet. Die Polizisten wollten den Mann dann zurück in das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim bringen.