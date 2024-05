Verändert sich dein Job in Zukunft durch KI?

Eine aktuelle Studie zeigt: Wenn Systeme mit KI schnell eingeführt werden, verändern sich bis zu drei Millionen Jobs.

Diese Menge an Jobs wäre bis zum Jahr 2030 erreicht und entspreche sieben Prozent aller Beschäftigungen in Deutschland. Das zeigt eine Studie des McKinsey Global Institute (MGI). Besonders Jobs im Büro wären davon betroffen. Jeder zweite Jobwechsel durch KI wäre in dem Bereich.

Mehr KI in Deutschland? Das könnte sich ändern

Fast ein Drittel aller Arbeitsstunden wären bis 2030 automatisiert. Bis zum Jahr 2035 könnten es in der EU sogar 45 Prozent sein.

In den USA und Europa müssten fast zwölf Millionen ihren Job wechseln.

Durch Schulungen und Qualifikationen sei es möglich, sich vor einem Jobverlust durch KI zu schützen: Vor allem technische Kompetenzen werden dann eher gesucht. Aber auch soziale und emotionale.

KI kann nicht nur Jobs "klauen", sondern auch helfen: