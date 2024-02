Türkei-Entscheidung safe? Can Uzun dementiert Gerüchte

Medien hatten zuvor berichtet, dass Uzun dem DFB einen Korb gibt. Schon im März sollte er für die Türkei spielen.

Das streitet Uzun allerdings ab. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur "Sport-Informations-Dienst" (SID) teilte der 18-Jährige am Mittwoch mit, dass er seine Entscheidung Anfang nächster Woche öffentlich machen will. Vorher werde er abschließende Gespräche mit seiner Familie führen.

Das Ausnahmetalent vom 1. FC Nürnberg lief bereits für die U17 und die U18 der Türkei auf und war für die U21 nominiert. Mit Arda Güler und Kenan Yıldız hat die Türkei noch zwei weitere Top-Talente, die für die A-Nationalmannschaft spielen.

Wegen obszöner Geste: Diese Strafe bekommt CR7

Deutschland und Türkei werben um Uzun

Zuvor hatten Medien in der Türkei berichtet, der türkische Verband würde Uzun schon für die Testspiele am 22. März gegen Ungarn und am 26. März gegen Österreich nominieren.

Zuletzt hatten DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig Uzun besucht und versucht, ihn von der deutschen Nationalmannschaft zu überzeugen. Auch der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella soll in einem Telefonat um das Mega-Talent geworben haben.