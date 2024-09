Bei seinem ersten MLS-Spiel seit über drei Monaten hat Lionel Messi zwei Tore gemacht. Das war aber noch nicht alles …

Inter Miami setzte sich am 29. Spieltag der Major League Soccer (MLS) mit 3:1 gegen Philadelphia Union durch.

Lionel Messi schoss sein Team fast im Alleingang zum Sieg und machte zwei Tore innerhalb von nur vier Minuten (26./30. Minute).

innerhalb von nur (26./30. Minute). In der Nachspielzeit (90.+8) legte der 37-Jährige dann noch für seinen Kumpel Luis Suárez auf. Der erzielte den Treffer zum 3:1-Endstand.

Nach dem Spiel war Messi richtig happy. Auf Insta teilte er Comeback-Fotos und schrieb in die Caption des Posts: "Ich habe solche Nächte vermisst."

Messi-Comeback bei Inter Miami: Deshalb war er verletzt

Messi hatte sich am 14. Juli im Finale der Copa América (Argentinien vs. Kolumbien) am Knöchel verletzt. Deshalb musste er für mehrere Monate pausieren. Gegen Philadelphia machte der Südamerikaner sein erstes MLS-Spiel seit dem 1. Juni.

Die Highlights kannst du dir hier anschauen:

Inter Miami vs. Philadelphia Union | Messi is BACK! | Full Match Highlights | September 14, 2024

Btw: Durch den Sieg im heimischen Stadion hat Inter Miami die Tabellenführung in der Eastern Conference zehn Punkte ausgebaut. Das Team steht schon safe in den Play-offs der MLS.