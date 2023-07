Millionen-Erbe: Mitarbeiter kriegen Firma!

Der Chef der Tübinger Modemarke Marc Cain möchte die Firma nicht verkaufen. Deswegen schenkt er sie seinen Mitarbeitern.

Helmut Schlotterer ist seit 50 Jahren Chef des Modeunternehmens Marc Cain. Der inzwischen 76-Jährige macht nun Pläne für die Rente und hat eine genaue Vorstellung für sein Unternehmen:

Mitarbeiter entscheiden, was mit den Gewinnen passiert

Das Ganze soll so ablaufen: Es wird eine Mitarbeiterstiftung gegründet. Die Mitarbeiter sind dort dann also Mitglieder und haben Stimmrechte. So können sie mitbestimmen, wie die Gewinne der Firma verwendet werden. Die Stiftung wird von einem Mitarbeiterrat geleitet. Zu dem Rat gehören alle aktiven Führungskräfte.

Dass Marc Cain in die richtigen Hände übergeben wird, liegt mir mehr als alles andere am Herzen. Ein Verkauf der Firma kam für mich nie infrage und da meine Frau und ich keine Kinder haben, habe ich beschlossen, Stiftungen zu gründen, die das Unternehmen fortführen.

