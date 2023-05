Militante Veganerin vs. Markus Rühl: "Würde auch einen Hund essen"

Die beiden waren beim YouTuber Leeroy zu Gast, um über vegane Ernährung zu sprechen. Eins vorneweg: Es geht zur Sache!

Im YouTube-Thumbnail heißt es: "Fleischesser trifft Veganerin". Gegen Anfang des Talks spricht die "militante Veganerin" Raffaela über den Unterschied zwischen Haustieren und Nutztieren. Dann stellt Interview-Host Leeroy die Frage an Bodybuilder Markus Rühl: "Du siehst dich ja [...] besonders bei den Nutztieren?" - und spielt auf eine Ernährung mit Fleisch an. Rühl grätscht rein:

Ja, wobei ich kein Hund einem Schwein bevorzuge. [...] Wenn es mir ans Eingemachte geht und ich hätte keine anderen Lebensmittel mehr, würde ich auch einen Hund essen.

Message von Rühl: Ohne Fleisch, ohne mich

Eine art- und umweltgerechte Tierhaltung sei dem Bodybuilder zwar wichtig - bei der Ernährung würde er aber safe nicht auf Fleisch verzichten.

Militante Veganerin: Gewalt ist immer sch🤫iße

Raffaela versucht zu erklären, dass man keine Tiere essen muss, um gesund leben zu können. Sie zeigt kein Verständnis für Gewalt an Lebewesen - egal ob Mensch oder Tier. Auf einmal wird sogar der Host mit reingezogen:

Darf ich frei entscheiden, ob ich den Leeroy jetzt schlage?

Rühl gibt keine klare Antwort, Raffaela bleibt aber hartnäckig:

Würdest du mir jetzt erlauben, dass ich ihn jetzt ins Schlachthaus schicke?

Rühl antwortet zusammengefasst ...

Du kannst doch nicht ein Schwein mit dem Leeroy auf eine Ebene stellen.

... und bleibt dabei, dass das doch etwas ganz anderes sei.

Fazit:

Die Aktivistin und der Bodybuilder fallen sich weiter ständig ins Wort und diskutieren ohne Punkt und Komma. Am Ende sind sich die beiden nicht so ganz einig: Raffaela bleibt bei ihrer Meinung, dass tierische Produkte unnötig sind. Markus Rühl will sich das Fleisch nicht vom Teller nehmen lassen - findet lebensgerechte Tierhaltung aber wichtig.

