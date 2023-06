22-Jährige tot in Wohnung gefunden: Verdächtiger wurde festgenommen

Die Polizei geht aktuell von einem Gewaltverbrechen aus. Mehr dazu findest du hier!

Passiert ist das Ganze in Mössingen bei Tübingen: Dort hatten Angehörige die 22-Jährige am Montag in ihrer Wohnung entdeckt. Die Polizei hat am Montagabend einen Verdächtigen festgenommen.

Vermutlich kein natürlicher Tod

Die junge Frau hatte laut Angaben der Polizei Verletzungen, weshalb von einem Gewaltverbrechen ausgegangen wird. Eine Obduktion - also eine Untersuchung der Leiche - soll mehr Klarheit bringen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, so die Kriminalpolizei Tübingen. Die Ermittlungen dauern noch weiter an.

Die Polizei registriert immer mehr Fälle von häuslicher Gewalt: