Monte bringt Energydrink raus

Nachdem bereits einige Influencer eigene Getränke auf den Markt gebracht haben, kommt Montes „Gönrgy“ jetzt raus.

Auf seinem YouTube-Kanal hat Monte ein Video hochgeladen, in dem er von seinem neuen Projekt erzählt. Rund zweieinhalb Jahre habe er an dem Energydrink gearbeitet und nun wäre die Veröffentlichung auf der Zielgeraden. In Frankfurt probiert er die Getränke zum letzten Mal, bevor sie in die Produktion gehen. Der Name "Gönrgy" ist dabei ein Wortspiel aus "Energy" und "Gönnen", da Monte oft den Satz "G steht für Gönnen" nutzt.

Im Video probiert er drei verschiedene Sorten: Eine Rote, eine Gelbe und eine Blaue. Um welche Geschmacksrichtungen es sich dabei handelt, will Monte noch nicht verraten. Sein Favorit ist aber bisher die blaue Sorte. Monte wirbt damit, dass die Getränke keinen Zucker enthalten und wenig Kalorien haben.

Kritik an Influencer-Getränken

In der Vergangenheit haben bereits mehrere Influencer ihre eigenen Getränke auf den Markt gebracht. Einige der Influencer stehen dafür in der Kritik, weil die Drinks sehr viel Zucker enthalten und die Werbung gezielt an junge Leute gerichtet wird. Hier kannst du ein Video von "BRUST RAUS" dazu abchecken. Am 9. Juli soll es weitere Infos zu dem Energydrink von Monte geben.

Das Video von Monte gibt's hier: