Mord an Schülerin: Tatverdächtiger gefasst!

Eine Spezialeinheit der Polizei hat in der Nähe von Schwäbisch Gmünd einen Mann festgenommen.

Der 39-Jährige soll die Pflege-Schülerin gewaltsam ermordet haben, das sagt die Pressestelle der Polizei Stuttgart.

Was ist genau passiert?

Am Mittwochabend wurde in einem Gebäude in Stuttgart Nord eine weibliche Leiche gefunden. Die 32-Jährige soll in dem Haus gewohnt haben. Daraufhin hat eine 30-köpfige Sonderkommission der Polizei Stuttgart die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde so ermittelt und am Freitagabend festgenommen.

Zwischen der Frau und dem Täter soll es eine Vorbeziehung gegeben haben. Genaues zum Motiv hat die Polizei aber noch nicht gesagt.