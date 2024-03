Festnahmen: IS bekennt sich zu Angriff auf Konzerthalle in Moskau

Bei einem Konzert in Moskau gab es einen Terrorangriff. Mindestens 130 Menschen wurden dabei getötet.

Jetzt wurden elf Menschen festgenommen. Das hat der russische Geheimdienst gesagt. Russische Nachrichtenagenturen berichten, dass vier davon direkt an dem Terrorangriff beteiligt waren.

Terrorangriff in Moskau: Was ist passiert?

Unbekannte Personen in Tarnkleidung sind am Freitagabend in die Crocus City Hall in Moskau eingedrungen sein. Mit Maschinengewehren haben sie auf die Menschen geschossen, die zu einem Konzert der russischen Rockgruppe Piknik in die Stadthalle gekommen sind. Das hat die russische Generalstaatsanwaltschaft bestätigt. Das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands meldet mindestens 130 Tote. Über 140 Menschen seien verletzt worden.

Außerdem war in der Halle ein Feuer ausgebrochen. Es gibt auch Berichte von mehreren Explosionen. Augenzeugen berichten, dass die Angreifer das Feuer gelegt haben. Die meisten Menschen konnten aus der Halle gebracht werden.

Moskau: IS bekennt sich zum Terroranschlag

Die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag bekannt. Die Gruppe behauptet, sie habe "eine große Versammlung von Christen" am Rande der Hauptstadt attackiert und viele getötet und verletzt.

Ein Terrorexperte vom King's College in London hält das Bekennerschreiben für echt. Es lief "über alle offiziellen IS-Kanäle", bestätigte der Experte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Russische Medien halten das Schreiben für eine Fälschung.