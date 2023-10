"Mottowoche"?! Rohats Streams sind anders 😵

Der Streamer zeigte sich diese Woche auf Twitch schon als Hippie, als "tĂŒrkischer Graf Dracula" oder Emo.

Rohat sorgt auf Twitch aktuell fĂŒr ziemlich viel GesprĂ€chsstoff. Sowohl die Community als auch andere Streamer fragen sich, was bei Rohat gerade genau abgeht. Zur ErklĂ€rung: Der Streamer zeigt sich aktuell in wechselnden Styles und Persönlichkeiten. Am Donnerstag schlĂŒpfte Rohat in eine Art Hippie-Outfit und nahm im Stream an einem Yoga-Kurs teil. Der Titel fĂŒr sein Stream war "Peace und Frieden".

Rewi ist verwirrt, Fibii glaubt an Selbstfindungsphase

Rewi wĂŒrde gerne genau wissen, was gerade bei Rohat abgeht und was genau er mit seiner "Mottowoche" bezweckt. Er meinte in seinem Stream:

Rohat, was ist hier los? Bitte erklÀre uns, was mit dir passiert, Rohat.

Fibii Ă€ußerte sich ebenfalls zu den wilden Streams. Sie glaubt, dass Rohat sich gerade in einer Selbstfindungsphase befindet und die aktuellen Streams nur ein Alibi dafĂŒr sind.

Eli hat eine Theorie

Eli hat sich in seinem Stream an ein GesprÀch mit Rohat erinnert. Darin meinte Rohat laut Eli, dass er keine Standard-Streams mehr machen will. Die aktuellen Streams könnten also mit dem Wunsch nach VerÀnderungen seines Contents zusammenhÀngen.

