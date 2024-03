Sören Döffinger (CDU) hat heute seinen ersten Arbeitstag im Rathaus von Mulfingen - und der ist richtig besonders.

Denn mit seinen 25 Jahren ist Sören der jüngste hauptamtliche Bürgermeister in ganz Deutschland. Ab jetzt kann er mitbestimmen, was in der 3.800-Einwohner-Gemeinde Mulfingen (Hohenlohekreis) in den nächsten Jahren abgeht. Seine Pläne für den ersten Arbeitstag:

Er will sein neues Büro einrichten.

Außerdem will er mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Gespräch suchen.

Der 25-Jährige sagt, dass er im Rathaus vom Altersunterschied immer der Sohn sein könnte.

Warum wollte Sören Bürgermeister werden?

Er hat Politikwissenschaft und Philosophie studiert. Sören sagt, dass er den Beruf des Bürgermeisters feiert. Für ihn sei es Politik, nah am Menschen zu sein. Das wollte er von Angang an machen. Das Amt liegt aber auch in der Familie: Der Vater des 25-Jährigen ist selbst Bürgermeister im benachbarten Assamstadt.

💡: Sören war bei der Wahl Ende Januar mit heftigem Abstand zum neuen Bürgermeister von Mulfingen gewählt worden. Er hat über 85 Prozent der Stimmen bekommen.

