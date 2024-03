Der SSV Ulm führt derzeit die Tabelle der dritten Liga an. Acht Spiele sind noch offen. Muss der SSV dann wegziehen?

Im vergangenen Jahr ist der SSV Ulm bereits aus der Regionalliga in die 3. Liga aufgestiegen. Aktuell sieht es so aus, als ob es nächste Saison in die zweite Liga geht. Das Donaustadion ist dafür aber noch nicht ready.



Das Flutlicht ist zu schwach.

Es gibt keine Rasenheizung.

Nicht alle Plätze sind überdacht.

Muss der SSV Ulm bei einem Aufstieg umziehen?

Sieht wohl so aus! Die Rasenheizung ist bereits geplant, aber um das Flutlicht zu installieren, müssen neue Masten her. Der Ausbau der Überdachung könnte nicht bis zum Saisonstart abgeschlossen sein. Das heißt: Wenn der DFL keine Ausnahme erlaubt, müssen die Spiele wo anders stattfinden. In Frage kommen dafür Stuttgart, Augsburg und Heidenheim.

SV Darmstadt dient als Vorbild

Bereits letztes Jahr hat die Stadt etwa eine Million Euro in das Stadion investiert. Für den Verbleib im Donaustadion möchte die städtische Abteilung für Bildung und Sport alles tun. Deswegen schauen sie sich ab, was der SV Darmstadt gemacht hat. Der Verein hatte nämlich vor einigen Jahren das gleiche Problem. Der Leiter der Abteilung sagte dazu:

Wir tun alles, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass der SSV 46 Fußball nicht gezwungen ist, im Falle eines Aufstiegs, den wir uns ja alle wünschen, in einem Ausweichstadion spielen zu müssen.

Das geht sonst noch in Ulm: