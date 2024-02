mit Whatsapp teilen

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in Ulm einen Lehrer niedergeschlagen. Was ist bisher bekannt?

Zu dem Angriff ist es nach SWR-Informationen vor dem Gelände der Sägefeldschule im Ulmer Stadtteil Wiblingen gekommen: Die Polizei teilte heute mit, dass der Lehrer auf offener Straße mit einem Gegenstand niedergeschlagen wurde.

Nach der Attacke soll der Täter geflüchtet sein.

Der Lehrer wurde durch den Angriff schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Lehrer in Ulm angegriffen - versuchter Mord Dauer 0:27 min Lehrer in Ulm angegriffen - versuchter Mord Angriff auf Lehrer in Ulm: Polizei richtet Soko ein Weitere Details zur Tat sind bisher nicht bekannt. Es ist auch unklar, ob es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen handelt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes und hat dafür eine Sonderkommission gebildet. Für die rund 360 Schülerinnen und Schüler der Sägefeldschule soll es in den nächsten Tagen ein psychologisches Betreuungsangebot geben. Mehr News aus Ulm: Ulm Geiselnahme in Ulm: Täter hatte wohl keine echte Waffe Ein Mann hat am Münsterplatz in Ulm Menschen in einer Starbucks-Filiale festgehalten - mit einer Soft-Air-Waffe. 13:00 Uhr DASDING DASDING