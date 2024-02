Netflix droht mit Kündigung: Diese Abos sind betroffen

Netflix akzeptiert bald nicht mehr alle Bezahlarten. Wer betroffen ist, checkst du hier.

Wenn du dein Netflix-Abo per Apple bezahlst, wirst du das künftig wohl nicht mehr machen können. Der Streaming-Anbieter hat allen Betroffenen eine E-Mail geschickt. Darin steht, dass man eine andere Art zu bezahlen auswählen soll. Wer das nicht macht, soll aus seinem bisherigen Abo rausfliegen.

Warum will Netflix keine Apple-Zahlung mehr?

Wenn per Apple bezahlt wird, muss Netflix eine Provision zahlen. Wie viel Geld Apple bekommt, ist unklar. Es wird vermutet, dass Netflix rund 15 Prozent des Abopreises an Apple abgeben muss. Um das zu stoppen, will Netflix die bisherigen Apple-Zahler dazu bringen per Kreditkarte oder PayPal zu bezahlen. So kann Netflix den kompletten Abo-Preis für sich behalten.

Spotify hat etwas Ähnliches schon letztes Jahr gemacht. Auch dort ist die Bezahlung per Apple nicht mehr möglich.

