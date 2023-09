Besser als "Wednesday": "One Piece" bricht Netflix-Rekord

"One Piece" ist in 59 Ländern direkt auf Platz eins bei Netflix eingestiegen. Doch dabei ist es nicht geblieben.

Am zweiten Tag knackte die Serie laut "FlixPatrol" die Netflix-Spitze in 84 (!) Ländern - unter anderem auch in Deutschland. Damit wurde der bisherige Rekord gebrochen, den sich bis dahin "Wednesday" und "Stranger Things" Staffel 4 geteilt hatten. Beide konnten Platz eins in 83 Ländern erreichen.

"One Piece": Das sagen Kritiker und Zuschauer

Lange mussten Fans auf die Real-Life-Verfilmung von "One Piece" warten. Doch es hat sich scheinbar gelohnt. Auf der Bewertungsseite "Rotten Tomatoes" gibt es sehr gute 83 Prozent von den Kritikern und sogar 95 Prozent vom Publikum. Zum Vergleich: Andere US-amerikanische Anime-Serien von Netflix wurden deutlich schlechter bewertet. "Death Note" hat zum Beispiel nur 36 Prozent (Kritiker) und 23 Prozent (Publikum) bekommen.

Hier kannst du dir den Trailer anschauen:

So teuer war die Produktion von "One Piece":