Schneller Bluttest kann Krebs erkennen

Forscher aus Shanghai haben einen neuen Bluttest entwickelt. Der kann mit einem Piks mehrere Krebsarten diagnostizieren.

Dieser neue Test erkennt den Krebs durch die Stoffwechselprodukte im Blut - und das funktioniert mit nur wenigen Tropfen auf einem Papier. Das Blut muss dann weder aufwendig gelagert, noch gekühlt oder vakuumiert werden. Das mache den ganzen Prozess einfacher, schreiben die Forschenden der Shanghai Jiao Tong University.

In einem regionalen Labor wird die Probe anschließend mit einem speziellen Gerät überprüft. So können innerhalb von wenigen Minuten verschiedene Krebsarten erkannt werden - dazu gehören Pankreas-, Magen- und Darmkrebs.

Besonders in ärmeren Ländern viele Vorteile

Dieses neue Diagnoseverfahren geht schnell, ist zuverlässig, günstig und leicht anzuwenden. Damit ist der Test für ärmere Regionen geeignet, so die Forschungsgruppe. Besonders im Vergleich zu aufwendigen Blutabnahmen in Plastikbehältern, die speziell gelagert werden müssen. Obendrein ist das Verfahren umweltfreundlich - sodass es auch in reicheren Ländern eine gute Alternative sein könnte.

