Deshalb tragen die Menschen in New York wieder Masken!

Man kennt die Masken von Corona. Jetzt haben sie aber einen ganz anderen Grund. Die New Yorker schützen sich vor ...

... Blattläusen! In der US-Metropole gibt es gerade eine richtige Plage davon. Nach Angaben von Forschenden sind die Insekten gerade in riesigen Schwärmen in New York unterwegs.

New York: Überall Blattläuse!

Jeremy aus Brooklyn erzählte der Nachrichtenagentur AP, dass es sich beim Radfahren beinah so angefühlt habe wie Hagel. Martin, New Yorker Stadtteil Queens lebt, sagte dass er die Insekten nach einem kurzen Spaziergang in seiner Kleidung, in seinen Haaren und sogar in seiner Nase hatte. Als er nieste, fielen sie heraus. Er sprang deshalb schnell unter die Dusche. Vielen Menschen in New York ging es in den letzten Tagen offenbar genauso. Denn: Sie gehen nur noch mit Gesichtsmaske aus dem Haus, um sich zu schützen.

Woher kommen die Blattläuse?

Dass es gerade so viele Blattläuse gibt, hat möglicherweise gleich mehrere Gründe:

die Waldbrände in Kanada

ein warmer Winter

aktuell hohe Temperaturen in New York

Die Behörde für öffentliche Gesundheit von New York betonte am Freitag, dass die Insekten zwar störend seien, aber keine Gefahr sind. Insektenforscher rechneten auch damit, dass die Plage bald ein Ende haben wird.

Hier kannst du dir anschauen, wie heftig es vor ein paar Wochen in New York aussah: