SO reagieren New Yorker auf die Flut

In New York hat es innerhalb weniger Stunden so viel geregnet wie sonst in einem Monat. Auch die U-Bahn ist überflutet.

Autobahnen und Straßen, aber auch ein Flughafenterminal wurden überflutet und gesperrt. Außerdem fuhren viele U-Bahnen nicht mehr oder hatten große Verspätungen - unter anderem, weil die Stationen unter Wasser standen. Während die Stadtverwaltung die Menschen in New York aufgerufen hat, besser nicht vor die Tür zu gehen, nehmen einige New Yorker das heftige Unwetter mit Humor:

Ein Seelöwe aus dem Zoo hat die Situation zu seinem Vorteil genutzt - er war aus dem Zoo ausgebrochen und schwimmt durch den überfluteten Central Park:

Flut in New York - was ist der Grund?

Verantwortlich für die heftigen Überflutungen ist ein beständiges Tiefdruckgebiet, das aus dem Tropensturm "Ophelia" entstanden ist. Laut der "New York Times" war der September der regenreichste Monat in New York seit 140 Jahren. Noch dazu kommt, dass New York City wegen der Hochhäuser extrem schwer ist - circa 760 Millionen Tonnen. Während New York dadurch absinkt, steigt der Meeresspiegel an, was die Überflutungsgefahr steigert.