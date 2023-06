Umweltverstöße: Neymar bekommt Ärger!

Auf seinem brasilianischen Anwesen hat sich der Fußballer ohne Erlaubnis an Wasserquellen bedient.

Bauarbeiten an einem künstlichen See auf seinem Anwesen wurden von der Polizei und Umweltbeamten in Mangaratiba verboten. Den Behörden zufolge hat Neymar wohl einen Fluss umleiten und einiges umgraben lassen - ohne Genehmigung.

💸 Neymar recebe nova multa ambiental por obras em sua mansão em Mangaratiba https://t.co/8Ks8hKvkxj pic.twitter.com/rSDwoaVh66

Außerdem hat sein Vater während der Ermittlungen die lokale Umweltministerin Shayene Barreto beleidigt. Dafür wurde er festgehalten, aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen.

Was sind die Konsequenzen?

Deshalb muss Neymar jetzt eine hohe Geldstrafe zahlen. Wie viel die ihn genau kosten wird, ist noch unklar. Schätzungsweise werden es aber nicht unter fünf Millionen Real (ca. eine Million Euro) sein.

Weil er am Freitag auf dem gesperrten Gelände die Einweihung des Sees gefeiert hat, hat das Umweltamt angekündigt, dass sich die Geldstrafe erhöhen würde.

