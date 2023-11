Warum Jack Harlow für diesen Auftritt ausgelacht wird

mit Whatsapp teilen

Jack Harlow trat beim NFL-Spiel der Detroit Lions vs. die Green Bay Packers in der Halbzeit auf - in einem Plastik-Iglu.

Sein Auftritt ging instant viral. Auf Social Media machen sich die Leute über das Bühnenbild lustig. Sie fragen sich, wie viel Budget die NFL für Jack Harlow hingelegt hat. Denn: Beim Spiel der Dallas Cowboys und den Washington Commanders - das später lief - trat Dolly Parton in der Halbzeit auf. Dagegen sah der Auftritt von Jack Harlow eher wie eine Schulaufführung aus - heißt es in manchen Kommentaren dazu. Das sind die beiden Shows im Vergleich: Hier ein paar der Tweets zur Halftime-Show von Jack Harlow: Total budget for Jack Harlow halftime show = $49.99 pic.twitter.com/EinPJ2gphr My Middle School play had Jack Harlow pic.twitter.com/zImJzDOUyp The Jack Harlow halftime show pic.twitter.com/qG8SW2C9Xi