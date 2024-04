Wurde Davido wirklich mit Koks erwischt? ❄️

Am 1. April hat der Fernsehsender K24 TV Fake News über den Afrobeats-Star verbreitet. Der will jetzt dagegen klagen.

In dem Post des Fernsehsenders hieß es: Davido wäre am Flughafen in Nairobi, Kenia mit seinem Privatjet gelandet und daraufhin mit Koks im Wert von umgerechnet fast 130.000 Euro gebusted worden. Das sagt der 31-jährige Musiker dazu:

Ich möchte meinen Fans versichern, dass diese Berichte völlig unwahr sind. Ich habe meine geplanten Shows in Uganda und Kenia erfolgreich abgeschlossen und bin seitdem nach Nigeria zurückgekehrt.

Sogar die Kriminalpolizei musste eingreifen

Die Fake News ist schnell viral gegangen und der Superstar hat viele Nachrichten und Anrufe deswegen bekommen. Davido sich dazu auf X geäußert und seinen Anwälten den Auftrag gegeben, rechtlich gegen K24 TV vorzugehen. Der Sender sitzt in Kenia und sogar die kenianische Kriminalpolizei hat die Story auf ihrem X-Account als Fake News markiert, um für Klarheit zu sorgen:

#FakeNews pic.twitter.com/6qNJzLil47

K24 TV hat sich seitdem nicht geäußert, der Aprilscherz-Post ist aber nicht mehr auf der Website zu finden.