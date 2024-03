Hunderte Kinder aus Schule in Nigeria entführt

Laut Augenzeugen haben Bewaffnete die Schule umstellt und die Kinder dann mitgenommen. Was ist bisher bekannt?

Zu dem Überfall ist es am Donnerstag an einer Grundschule in der Ortschaft Kuriga im Bundesstaat Kaduna gekommen, sagte Schulleiter Sani Abdullahi:

Wie viele Kinder entführt wurden, ist noch unklar. Die Nachrichtenagentur AP schreibt von mindestens 287 , Reuters spricht von 227 .

, Reuters spricht von . Die Angreifer sollen die Schule kurz nach der Morgenversammlung umstellt und die Kinder mitgenommen haben. Eine örtliche Bürgerwehr habe noch versucht, die Bewaffneten abzuwehren - ohne Erfolg.

Gouverneur Uba Sani hat die Schule im Nordwesten Nigerias besucht. Er hat versprochen, dass jedes Kind nach Hause zurückkehren werde.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht safe.

Nigeria: Erst vor wenigen Tagen 200 Menschen entführt Erst am Mittwochabend hat die UN-Mission in Nigeria mitgeteilt, dass mindestens 200 Menschen entführt wurden. Passiert ist das laut UN-Mission am 29. Februar im Bundesstaat Borno. Die Menschen sollen aus einem Lager für Binnenflüchtlinge kommen. Sie waren offenbar auf der Suche nach Brennholz, als die Entführer kamen.

Immer wieder Entführungen: Was ist in Nigeria los?

Vor allem im Nordwesten und Zentrum des Landes werden immer wieder Menschen verschleppt - oft sind es Frauen und Kinder. Unter anderem fordern kriminelle Banden dann ein Lösegeld, damit sie die Menschen wieder freilassen. Im Norden des Landes sind auch islamistische Gruppen aktiv.

Bei Angriffen im Norden Nigerias hat es im Dezember fast 200 Tote gegeben:

